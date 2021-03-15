На видео видно, как мужчину заводят в следственный изолятор.

Полиция опубликовала видео с задержанным по подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой 52-летним жителем Херсонской области.

Видеозапись появилась на Facebook-страницах херсонской полиции и главы Нацполиции Игоря Клименко.

На видео видно, как мужчину выводят из автомобиля полиции в сопровождении правоохранителей и заводят в следственный изолятор.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: что известно

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

Читайте такжеУбийство Марии Борисовой на Херсонщине: подозреваемый пытался совершить самоубийствоТо, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.

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Автор: Катерина Шварц