Четыре дня после совершения убийства подозреваемый прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

В убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Об этом в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

«Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области», - написала она.

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Омбудсмен напомнила, что ребенка искали четверо суток. По ее данным, все это время после совершения убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

«Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемый установлен по «горячим следам» - через два дня после обнаружения тела ребенка», - отметила Усенко.

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7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

По рассказам селян, в последний раз они видели девочку 7 марта. Как сказали дети, игравшие с ней, она якобы могла пойти на остановку, чтобы встретить отца, ведь ждала от него подарка к 8 Марта.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что "малолетняя стала жертвой полового преступления".

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Автор: Денис Прядко