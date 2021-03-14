Ребенок пропал 7 марта, а 11-го числа его нашли мертвым / фото Нацполиции

В убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Об этом в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

«Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области», - написала она.

Читайте такжеУбийство 7-летней Марии Борисовой: отец девочки отрицает одну из вероятных деталей ее пропажи

Омбудсмен напомнила, что ребенка искали четверо суток. По ее данным, все это время после совершения убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

«Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемый установлен по «горячим следам» - через два дня после обнаружения тела ребенка», - отметила Усенко.

Смерть семилетней Марии Борисовой: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко