Избиение полицейских в Чернигове обрастает новыми подробностями.

В сети появилась новая запись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован еще один момент драки якобы с участием полицейского Артура Ерохина в Чернигове.

Видео опубликовали на Facebook-странице "Любимый Чернигов".

Читайте такжеВ Чернигове суд арестовал всех подозреваемых в жестоком убийстве полицейского"Нам прислали ещё одно видео, которое касается инцидента с полицейским. Мужчина в серой кофте - это, предположительно, скончавшийся от телесных повреждений полицейский", – говорится в описании к ролику. Отмечается, что неизвестно, когда это произошло: до того, как человека избили в АТБ, или после.

На кадрах можно увидеть, как к молодому парню в желтой куртке подходит мужчина в сером костюме (как предполагается, это Артур Ерохин) и начинает его толкать и бить. Вскоре на помощь парню в желтой одежде подходит еще один парень, тут начинается драка "двое на одного", и видео обрывается.

В Чернигове убили полицейского: что известно

Ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них, Артур Ерохин, погиб, второй доставлен в больницу в реанимацию. Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По информации журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете. СМИ писали, что злоумышленники напали на полицейских возле супермаркета.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство по п. 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и назначила служебное расследование.

Во время неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

4 октрября в Чернигове суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве полицейского. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.

Автор: Ольга Робейко