За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в киевском парке, велась слежка.
Об этом "Радио Свобода" рассказала его девушка Божена Жолудь.
В Киев Виталий вместе со своей девушкой переехал из города Речица (Гомельская область) осенью 2020 года. Причиной стали преследования со стороны белорусского режима.
"У Виталия не было ни родителей, ни семьи – все погибли. Работал айтишником-фрилансером. Он не жаловался на то, что за ним наблюдают. Но в последнее время стал внимательнее - иногда смотрел, какие машины подъезжают, какие из них выезжают", - поделилась девушка.
По словам Божены, прямые угрозы Шишову не поступали, но в последнее время у него было плохое предчувствие. За неделю до трагедии Виталий поделился ними со своим другом, которого попросил заботиться о его девушке.
Также она вспомнила, как однажды на улице в центре Киева к ней подошли неизвестные.
"Как оказалось, меня записали и сняли", - рассказал Божена.
Девушка уверена, что Виталий не мог совершить самоубийства.
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"Мы оба болели неделю, лежали в постели, смотрели фильмы. Конечно, настроение у больного не было возвышенным, но плохих мыслей у Виталия не было. Конечно же, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было причин для этого. И он не мог поступить так со мной. У нас были совместные планы на будущее", – выразила убеждение девушка.
Исчезновение и смерть Шишова
2 августа в Киеве пошел на пробежку и не вернулся домой глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.
Под утро 3 августа тело Шишова нашли повешенным в парке в Святошинском районе Киева.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
В "БГУ" подтвердили, что за Шишовым следили. Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.
Министры иностранных дел ряда европейских стран призвали власти Украины надлежащим образом расследовать смерть председателя ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.