Ранее поступали предупреждения о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Общественная организация "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за ее головой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в одном из парков Киева, велась слежка.

Об этом общественная организация сообщает в Telegram- канали.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума", - сказано в сообщении.

Кроме того, коллеги Шишова считают, что против него осуществлялась "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса".

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Представители общественной организации "Белорусский дом в Украине" 2 августа сообщили об исчезновении Шишова. ​По их данным, Шишов вышел 2 августа на утреннюю пробежку и не вернулся.

Сегодня, 3 августа, в Национальной полиции заявили, что Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Автор: Виталий Саенко