Европейские министры шокированы известием о смерти белорусского активиста.

Министры иностранных дел ряда европейских стран призвали власти Украины должным образом расследовать смерть председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом говорится в их сообщениях в микроблоге Twitter.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования семье и друзьям в связи с "шокирующими новостями" о смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

"Должно быть проведено тщательное расследование обстоятельств, которые привели к его смерти", - подчеркнул Ринкевичс.

Читайте такжеПропавшего накануне белоруса Шишова нашли повешенным в парке в Киеве

Глава МИД Дании Йеппе Кофод также заявил, что "глубоко потрясен ужасной смертью белорусского главы неправительственной организации Виталия Шишова".

"Призываю власть в Киеве докопаться до сути дела и представить результаты. Неприемлемо, что белорусские атлеты и неправительственные организации продолжают жить в страхе", - подчеркнул Кофод.

Также с призывом к украинским властям провести надлежащее расследование обратилась глава МИД Швеции Анн Линде, а также МИД Австрии.

Исчезновение и смерть Шишова: что известно

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы.

Тело было найдено неподалеку от его места жительства. Рядом был найден мобильный телефон. Накануне от сожительницы В. Шишова поступило сообщение о его внезапном исчезновении. По словам женщины, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, будут проверены все возможные версии.

Картина происшествия будет установлена после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни.

На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия.

Автор: Виталий Саенко