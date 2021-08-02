К поиску Виталия Шишова привлекли кинолога.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщается в Telegram-канале БДУ.

"Сегодня (2 августа, - ред.) утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с номера Шишова было сделано несколько "глухарей" - звонок, который сразу сбрасывают при ответе. На данный момент связи с ним нет.

Читайте такжеПод посольством Беларуси в Киеве забрызгали газом сторонников Лукашенко (видео)"Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - указали в организации.

Об исчезновении Шишова сообщили в полицию. К его поискам привлекли кинологов.

В то же время на сайте Национальной полиции Украины в городе Киеве сообщается, что полицейские Киева разыскивают без вести пропавшего иностранца. К поиску привлечены следователи, кинологи и оперативные сотрудники.

"Сегодня в полицию Киева обратилась местная жительница и сообщила, что ее сожитель не выходит на связь. На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все очередные наряды столичной полиции. Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся. Когда человек перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102", - рассказали в полиции.

Событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции. Поиски продолжаются.

Справка УНИАН. Белорусский дом в Украине - некоммерческая общественная организация, которая помогает гражданам Беларуси и пострадавшим от режима Александра Лукашенко.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 августа стало известно, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению НОК Беларуси, стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали. Также стало известно, что спортсменку заставляли выступить на Олимпиаде на дистанции, к которой она не была готова.

В свою очередь власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку.

2 августа в СМИ появилась информация, что муж Тимановской выехал из Беларуси и направился в Украину.

Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева