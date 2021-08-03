Несколько депутатов Европарламента прокомментировали смерть главы Белорусского дома в Киеве Виталия Шишова. По их мнению, за убийством белоруса стоит режим Лукашенко.
Подобное заявление сделала, в частности, немецкий евродепутат от "Зеленых" Виола фон Крамон.
"Еще один ночной кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз – в Украине", - отметила она в Twitter.
Подобного мнения придерживает и литовский евродепутат Петрас Аустревичюс.
"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, главы ОО "Белорусский дом" в Украине – это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - написал он в Twitter.
По его мнению, белорусские спецслужбы причастны и к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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Смерть Виталия Шишова
Белоруса Виталия Шишова, пропавшего 2 августа в Киеве, нашли повешенным сегодня, 3 августа, вблизи его места жительства – в одном из столичных парков.
Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъятые с места происшествия.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.