Евродепутат Петрас Аустревичюс убежден, что белорусские спецслужбы стоят за убийствами Шишова и Шеремета.

Несколько депутатов Европарламента прокомментировали смерть главы Белорусского дома в Киеве Виталия Шишова. По их мнению, за убийством белоруса стоит режим Лукашенко.

Подобное заявление сделала, в частности, немецкий евродепутат от "Зеленых" Виола фон Крамон.

"Еще один ночной кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз – в Украине", - отметила она в Twitter.

Подобного мнения придерживает и литовский евродепутат Петрас Аустревичюс.

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, главы ОО "Белорусский дом" в Украине – это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - написал он в Twitter.

По его мнению, белорусские спецслужбы причастны и к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Смерть Виталия Шишова

Белоруса Виталия Шишова, пропавшего 2 августа в Киеве, нашли повешенным сегодня, 3 августа, вблизи его места жительства – в одном из столичных парков.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъятые с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.

Автор: Дмитрий Захаров