Журналистам не удалось пообщаться с епископом, их он вытолкал за дверь.

В Киеве епископ Православной церкви Украины Андриан, в мире Руслан Кулик, избил женщину-соседку Иванну Бережную, а затем отобрал телефон и выбросил его.

Все произошло у подъезда их дома, сообщается в сюжете "Чрезвычайных новостей" на телеканале ICTV.

Причиной конфликта, по словам женщины, стала якобы собака женщины, мешавшая священнослужителю и его семье своим лаем.

Читайте также"Кто ты такая": священник из лавры запретил волонтерам стерилизовать кошек и разбил переноску (видео)"У меня были руки в синяках, болела брюшная полость и грудная клетка. Бил меня и обзывал нецензурными словами, унижал меня... Я даже не успела ему ответить", - вспоминает Иванна.

Бережная пыталась получить видео с камер видеонаблюдения, где было зафиксировано ее избиение, тогда священник сцепился уже с ее мужем.

"Он говорил, что мы - сепаратисты, так как разговариваем на русском языке. Мы - иностранцы, он нас не понимает", - рассказала Бережная.

Журналистов епископ также пытался вытолкать в дверь. Объяснений от него получить не удалось.

В полиции по факту открыли уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". По результатам проведения экспертизы событие может быть переквалифицировано.

Ранее в Киеве двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения избили священника возле ТРЦ NewWay (неподалеку от Парка партизанской славы).

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Автор: Ольга Робейко