Вечером, 4 сентября, двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения избили священника возле ТРЦ NewWay (неподалеку от Парка партизанской славы).
Медики говорят, что священнослужитель получил серьезные травмы.
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Об этом сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Вчера возле ТРЦ NewWay двое молодых и не очень трезвых молодых людей неизвестно зачем избили священника. Медики "скорой" сообщили, что священнослужитель получил серьезные травмы, а еще недавно у него был инсульт", - говорится в сообщении.
Как утонили в сообщении, виновников инцидента уже задержали правоохранители, но пострадавший отказался писать заявление, утверждая, что "Бог им судья".
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