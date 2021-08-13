Задержанным украинцам грозит длительное заключение.

В Польше трое граждан Украины выманивали деньги у пожилых людей методом "на внука". Их задержали на территории двух воеводств - Западнопоморского и Великопольского.

Как передает "Польское радио", жертвы украинцев заплатили им более 90 тысяч злотых.

Большую часть этой суммы - более 50 тысяч - 22-летний и 31-летний злоумышленники выманили у двух жительниц Замостья. Местный комиссар воеводской комендатуры говорит, что они могут быть причастными к мошенничеству и в других городах.

"Оба они вместе с третьим мужчиной в возрасте 29 лет на территории города Томашув-Любельски выманивали деньги у жительницы этого города. Женщина заплатила мужчинам 14 тысяч злотых. Другая женщина, пенсионерка из города Янув-Подляский заплатила 24 тысячи злотых. Мужчин подозревают в преступлениях на территории города Кошалин, где они выманили у жительницы 17 тысяч злотых", - рассказывает комиссар Анна Камоля из Воеводской комендатуры Полиции в Люблине.

Более того, еще одного украинца подозревают в хранении наркотиков. Всем задержанным грозит заключение на срок до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в польском городе Белосток жестоко убили украинского заробитчанина. В совершении преступления подозревают другого украинца. Причиной убийства, по данным СМИ, стал спор об оккупированном Крыме.

Автор: Юрий Годован