В совершении преступления подозревают другого украинца. Его уже арестовали.

В польском городе Белосток жестоко убили украинского заробитчанина. В совершении преступления подозревают другого украинца.

По информации издания Kurier Poranny, между мужчинами произошел спор о принадлежности оккупированного Крыма.

Как сообщается, группа иностранцев приехали в Польшу для работы в строительной компании и проживали в доме в Белостоке. По словам соседей, ранее проблем с ними не возникало. До 2 июля - вечером этого дня местная полиция получила сообщение о найденном в доме трупе 48-летнего украинца. По предварительным данным, он скончался в результате ножевых ранений. На тот момент в доме находились еще двое белорусов. Правоохранители начали поиски четвертого жильца, которого заподозрили в убийства - с места происшествия он скрылся.

Вскоре его задержали в кустах возле дома, он был пьян.

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В полиции рассказали, что изначально были задержаны белорусы, однако после допроса и установления других деталей их освободили.

"В воскресенье 41-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в совершении убийства", - рассказал местный прокурор.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 25 лет, возможно даже пожизненное заключение. Свою вину он не признает, показания давать отказывается и говорит, что не помнит произошедшее, поскольку был пьян. На его одежде обнаружили пятна крови.

По данным СМИ, подозреваемый приехал в Белосток недавно. Покойный украинец должен был устроить его на работу.

Сегодня суд арестовал подозреваемого на три месяца.

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Автор: Юрий Годован