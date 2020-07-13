Трагическое ДТП на трассе под Киевом: еще один ребенок погиб от травм

В больнице умер 10-летний мальчик, за жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.

В результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном авто.

В больнице умер 10-летний мальчик, за жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи, сообщил Киев Оперативный.

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Оказалось, за рулем Mercedes с номером AI0999HB находился уроженец России, который в 2010-м году совершил похожее преступление, за что отсидел срок в тюрьме.

Сейчас водитель находится в больнице. Он будет задержан согласно статье 208 ККУ о задержании на месте преступления.

По информации издания, мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона.

Как сообщал ранее УНИАН, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения. В результате ДТП автомобили и их обломки разбросало по всей дороге.

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