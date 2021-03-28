Трагедия произошла в субботу, 27 марта, в Приморском районе города.

В Одессе 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна 8-го этажа жилого дома.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла в субботу, 27 марта, в Приморском районе города.

"4-летний мальчик погиб в результате падения из окна на восьмом этаже одной из многоэтажек", - сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла на улице Зоопарковой.

Что этому предшествовало

Ранее в Киеве 15-летняя девушка выпрыгнула из окна и погибла от полученных травм.

Сообщалось, что погибшая была из неблагополучной семьи, ее мать злоупотребляет спиртным. В семье есть второй ребенок.

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Автор: Лариса Козовая