Трагедия произошла на Харьковском шоссе, 180.

В Киеве 15-летняя девушка выпрыгнула из окна и погибла от полученных травм.

Читайте такжеВ Чернигове 13-летний мальчик выпал с 8-го этажа дома и выжилОб этом сообщается на Facebook-странице паблика «Киев Оперативный».

«К сожалению, без шансов. Причины этого поступка устанавливают правоохранители. Известно, что проживала погибшая с бабушкой и дедушкой, поскольку отец и мать нашли себе новые семьи», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла на Харьковском шоссе, 180.

Другие подробности смерти 15-летней киевлянки

Как пишет Telegram-канал «Киев сейчас», девушка была из неблагополучной семьи, ее мать злоупотребляет спиртным. В семье есть второй ребенок.

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Автор: Катерина Шварц