На похоронах не было родителей погибших, поскольку они проживают на временно оккупированной территории в Запорожской и Луганской областях.

В Харькове простились с курсантами Нацуниверситета гражданской защиты Романом Слепцом и Евгением Кочетовым, которые погибли в результате взрыва при разборе снаряда.

Как сообщило Суспильне, место и время захоронения утром 3 июня переносили, рассказала мать девушки погибшего Евгения Кочетова Галина Стеценко. Но близким погибших курсантов детали не сообщили. В целом, по словам женщины, после общественной огласки трагедии руководство вуза начало игнорировать семьи парней, хотя до этого им несколько раз звонили.

"Я общалась с мамой Жени, ей никто не сообщил, никто не звонил. Мы узнали из Telegram-каналов... Трагедия произошла около 15 часов 31 мая, а мы узнали около 18:30. мы сами искали телефоны больниц, не могли никуда дозвониться. У нас была надежда, что ребята живы, потому что писали, что их повезли в больницу", - рассказала женщина.

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По словам Галины Стеценко, у одного из курсантов были тяжелые травмы позвоночника, другой получил сильные ожоги: "На момент, когда их вытащили, они были еще живы".

На захоронении не было родителей погибших, поскольку они живут на временно оккупированной территории Запорожской и Луганской областей.

Как сообщила пресс-секретарь университета Виктория Коленко, Романа Слепца похоронят на Аллее славы 18 кладбища в Харькове, потому, что доставить тело на оккупированную территорию невозможно. Евгения Кочетова кремируют.

По ее словам, захоронение проводится за средства университета.

Гибель курсантов на Харьковщине

1 июня стало известно, что в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области произошел взрыв, в результате которого погибли два курсанта, еще один получил ранения. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко тогда добавил, что взрыв произошел днем 31 мая. "Двое курсантов 21 и 22 лет погибли от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу", – рассказал подробности Чубенко и добавил, что ранен также 20-летний курсант.

Вечером 1 июня комиссия аппарата ГСЧС начала служебное расследование в связи с гибелью курсантов. Там сообщили, что уже отстранены 4 человека, ответственные за учебный процесс.

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