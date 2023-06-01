Еще один курсант получил ранения.

В помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области произошел взрыв, в результате которого погибли два курсанта, еще один получил ранения.

Как сообщило местное издание Харьков Times со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, взрыв произошел днем 31 мая. "Двое курсантов 21 и 22 лет погибли от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу", – рассказал подробности Чубенко.

Также в результате взрыва получил ранение 20-летний курсант. По словам спикера прокуратуры, жизни пострадавшего угрозы нет.

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В прокуратуре сообщили, что все были студентами 3-го курса университета системы ГСЧС.

По факту взрыва открыли производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Место происшествия с привлечением взрывотехников изучают следственно-оперативные группы. Устанавливаются свидетели происшествия и тип взрывного устройства.

Инциденты с курсантами

В 2020 году в Чугуеве разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты.

А контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Министерства обороны, которые систематически разворовывали военное имущество в больших размерах и реализовали его через интернет.

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