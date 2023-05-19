Захватчики минируют даже детские игрушки, сказал начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Пиротехники рассказали, какие "сюрпризы" оставляют после себя российские захватчики, когда под давлением украинских защитников вынуждены отступать.

Начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Одесской области Роман Драч недавно вернулся с деоккупированной территории - Краматорского района Донецкой области, где вместе с коллегами занимался разминированием территорий. На брифинге он сказал, что цинизм и безжалостность российских военных шокирует.

По словам Драча, покидая позиции, захватчики минируют абсолютно все, что можно. В частности, критическую инфраструктуру - водопроводы, линии электропередач, газопроводы, автомобильные пути, обочины.

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"Очень большая площадь заминированных участков. Захватчики минируют все, все предметы, которые есть в жилых домах, рядом с ними, обочины дороги, детские игрушки, бытовую технику, мебель, двери, оконные проймы... Все, чтобы нанести как можно больше урона населению и украинским военным", - рассказал Драч.

Он привел пример, как пиротехники обнаружили гранату, закрученную в обычную люстру. Для этого оккупанты сделали специальный переходник и тому подобное. Задумано было так, чтобы, когда владелец дома включил свет, произошел взрыв.

Драч добавил, что на разминирование стандартного жилья может длиться до двух дней, из-за плотности разнообразных устройств.

"Видели установку штатных мин нестандартными способами - противопехотные и противотанковые мины с разными сюрпризами. В дверях прячут обычно самодельные устройства и гранаты, мины устанавливаются на грунт. Ловушка для сапера может быть при ее извлечении. Поэтому сейчас очень часто все обнаруженные противопехотные мины, подозрительные предметы уничтожаются на месте без перемещения", - поделился специалист.

По его данным, на деоккупированной Херсонщине здание полиции даже не смогли разминировать - его пришлось ликвидировать взрывом.

Чтобы нанести вред украинцам, враг использует при минировании различные мины, артснаряды, реактивные системы залпового огня, самодельные устройства, гранаты и тому подобное.

Что такое мина-ловушка: справка

Мина-ловушка ( мина-сюрприз) - разновидность специальной инженерной или морской мины, маскирующаяся под безопасный предмет, способный привлечь внимание. Такой "сюрприз" могут разместить в самых посещаемых местах.

Штатная мина может использоваться в роли мины-ловушки, подкладываемой под различные предметы военного назначения (оружие, боеприпасы, имущество), драгоценности, ценные предметы быта.

Широкое применение получило использование таких ловушек террористическими организациями при проведении терактов.

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