Отмечается, что женщина привела своих детей и на момент падения вертолета должна была выходить из здания.

Во время авиакатастрофы в Броварах исчезла женщина. Она как раз привела в детский сад своих детей.

"Она завела детей в садик и выходила. И момент попадания пришелся на центральный вход, она выходила. Была она уже на улице, или была еще внутри здания, мы не знаем. Точно знаем, что она выходила, потому что няня нам сказала, что она выходила. С детьми все хорошо, они дома", - рассказала Суспильному сестра пропавшей.

Она отметила, что родственники продолжают искать ее, но никакой информации пока что нет

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"Где она сейчас, жива или нет, мы не знаем. Сестру ищем, ездим", - подытожила женщина.

Катастрофа в Броварах - что известно

18 января возле детсада в Броварах упал вертолет. На его борту находился глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, а также члены экипажа - никто не выжил.

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям выяснить все обстоятельства падения вертолета. На данный момент рассматриваются три основные версии трагедии - нарушение правил полета, техническая неисправность или умышленное уничтожение вертолета.

По состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены.

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