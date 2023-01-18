Президент назвал инцидент "ужасной трагедией".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета в Броварах.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии сейчас устанавливается", - отметил он в своих соцсетях.

Зеленский напомнил, что среди погибших министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

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"Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", - уточнил он.

Глава государства отметил, что поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства случившегося.

"На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", - добавил Зеленский.

Падение вертолета в Броварах - что случилось

Сегодня, 18 января, вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

По состоянию на 10:30 известно о 18 погибших, из них – трое детей, и 29 раненых, 15 из которых – дети. Они находятся в больнице.

В Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители рассматривают все возможные версии аварии.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования обстоятельств падения самолета.

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