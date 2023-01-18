Сейчас на месте работают судмедэксперты.

Местные власти сообщают, что среди погибших в результате падения вертолета в Броварах только один ребенок.

Как заявил мэр Броваров Игорь Сапожко, сейчас на месте работают судмедэксперты.

"Обновленная информация: среди погибших только один ребенок. Поэтому информацию будем обновлять", - отметил он.

В то же время по данным ГСЧС, по состоянию на 14:00 известно о 17 погибших в результате трагедии, из которых трое - дети, травмированы 25 человек, из которых 11 - дети.

Катастрофа в Броварах: что известно

Утром 18 января в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа. Упал вертолет, на борту которого находилось 9 человек. Все погибли, включая главу МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию и поручил установить причины падения вертолета.

В сети появились кадры полета, вероятно, вертолета Super Puma, который упал в Броварах.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий авиатрагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.