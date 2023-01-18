Общее число жертв достигло 14.

В городе Бровары Киевской области завершены поисково-спасательные работы на месте падения вертолета ГСЧС.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. "По состоянию на 15:45 в городе Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей", - отмечается в сообщении.

Авиакатастрофа вертолета в Броварах

Утром 18 января на территории детского сада в Броварах под Киевом упал вертолет. Вскоре выяснилось, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович и члены экипажа. Все они погибли.

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Из-за того, что на месте аварии вспыхнул масштабный пожар, общее число погибших возросло до 16 человек, включая людей на земле. Ранения получили 25 человек.

Правоохранители рассматривают три основных версии случившегося - нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

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