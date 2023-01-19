Каждый пострадавший имеет индивидуальный план обследования и лечения.

Сейчас в реанимации Киевской городской клинической больницы находятся восемь из десяти человек, пострадавших в результате падения вертолета в Броварах Киевской области. Среди пациентов четверо детей. Состояние раненых в течение суток не ухудшилось.

Во время брифинга директор Киевской городской клинической больницы Татьяна Пехньо рассказала, что у пострадавших граждан от 3 до 40% ожогов кожи. Они находятся в специальных боксированных отделениях и для каждого из них есть индивидуальный план обследования и лечения.

"Все взрослые и дети были обследованы всеми специалистами, провели эндоскопическое обследование, в частности, кардиологическое и ультразвуковое. Потому что мы должны были исключить или подтвердить наличие другой комбинированной травмы, возможно то, что не связано только с ожогами, в результате такого комбинированного тяжелого травмирования пациентов", - пояснили Пехньо.

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По словам директора больницы, три семьи захотели продолжить лечение за рубежом. Все необходимые документы уже подготовлены и направлены в Минздрав.

Трагедия в Броварах

Как сообщал УНИАН, 18 января в городе Бровары на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения выявлено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

По состоянию на сегодня, 19 января, в больнице остаются 16 человек, шестеро из них - дети.

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