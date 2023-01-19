Расследования авиакатастроф, как правило, занимает много времени, отметил представитель командования Воздушных сил армии Украины.

На авиакатастрофу в Броварах могла повлиять совокупность факторов, которые будут изучаться.

Трагедия в Броварах будет исследована созданной комиссией, и на это уйдет не несколько дней, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного марафона.

"Как правило, расследование авиакатастроф занимает много времени, это не только практика в Украине, но и во всем мире. Потому что собирают фактически каждую деталь вертолета, каждая деталь может рассказать, дать больше информации насчет того, что именно произошло. При авиакатастрофах - множество причин, которые могли влиять. Может влиять совокупность факторов", - заявил спикер.

Видео дня

Игнат подчеркнул, что и погодные условия в день авиакатастрофы были не очень благоприятные.

"Созданная комиссия определит все эти факторы и будет давать оценку. Это не несколько дней. Понятно, что все надо установить полностью, детализировать, что произошло в тот день", - сказал Игнат.

Денис Монастырский погиб в Броварах - что надо знать об авиакатастрофе

Как сообщал УНИАН, 18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения выявлено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

По состоянию на 19 января в больнице остаются 16 человек, шестеро из них - дети. Состояние госпитализированных средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: