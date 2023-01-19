Дети получили серьезные ожоги, отметил глава Киевской областной военной администрации.

Трагедия в Броварах обросла новыми подробностями. Стало известно, что сейчас в больнице остаются 16 человек, шестеро - дети.

Состояние всех госпитализированных - средней тяжести, об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного марафона. "У нас сейчас остается 16 человек в больницах, шесть из них - это дети. Нет тяжелых, стабилизировалось состояние здоровья у всех пострадавших. Они все находятся в состоянии средней тяжести", - сказал чиновник.

По его словам, особое внимание сейчас уделяется детям, получившим серьезные ожоги, но состояние их здоровья - удовлетворительное.

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Кулеба также отметил, что на данный момент нет никакой информации насчет людей, пропавших без вести. "Мы вчера уже дали окончательную цифру трагедии, которая произошла, - это 14 погибших, один из которых ребенок", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 18 января в городе Бровары Киевской области на территории детского сада упал вертолет. На месте падения обнаружено 14 погибших, среди которых один ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

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