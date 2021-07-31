В свою очередь организатор мероприятия "Мотопробег Единства" Николай Спиридонов рассказал, что обнародованное видео, это лишь часть инцидента. По его словам, молодые люди якобы сами спровоцировали конфликт.

В Черкассах группа одесских байкеров избила молодую пару во время "Мотопробега Единства 2021".

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Ху***я Одесса".

По словам потерпевшей девушки, байкерам якобы не понравилось, как их автомобиль перестроился перед колонной мотоциклистов.

"Мы ехали по улице Смелянской, там стояла колонна байкеров, мы перестроились перед ними, по правилам, как положено. Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая маты всевозможные, харкали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик в качестве защиты, когда они зажимали нас со всех сторон. Мы оторвались, вызвали полицию. И как только собрались писать протокол, байкеры начали ехать в сторону Сосновки, увидели нас, показали пальцем и быстро налетели", - рассказала она.

"У нас сотрясение у обоих, у парня намного хуже, чем у меня, все болит, рёбра, почки хватает", - добавила девушка.

Также она сообщила, что байкеры сейчас пытаются выкрутиться из истории.

"Они сейчас пытаются всячески перекрутить историю, потому что им светит уголовка по трём статьям", - отметила девушка.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!!!

В свою очередь организатор мероприятия "Мотопробег Единства" Николай Спиридонов рассказал 24 каналу, что обнародованное в сети видео, это лишь часть инцидента. По его словам, молодые люди якобы сами спровоцировали конфликт.

"Я считаю, что это был спланированный акт, потому что нас как кегли пытались сбивать, провоцировали. Такое впечатление, что нас вели и ждали все время", - сказал мотоциклист.

По его словам, молодой человек врезался в колонну, из-за чего одного байкера выбросило на встречную полосу, его чуть не сбила машина, а второго ударил автомобилем.

"Но у нас не было времени оформлять ДТП, и мы поехали дальше. И полиции сообщили о том, что какой-то неадекват пытался сбивать мотоколонну", - рассказал Спиридонов.

После этого байкеры якобы отправили в АТБ, а там их уже ждала девушка и парень с монтировкой.

"Он набросился на девушку и ударил ее по шлему и по плечу. И уже потом было то, что на видео, которое гуляет по сети – это продолжение. Это не все видео", - отметил байкер.

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"Это провокатор какой-то, я не знаю откуда он. А видео, которое выложили, у правоохранителей, я не знаю, как оно попало в сеть. Считаю, что это как-то связано. Человек из полиции специально дал это видео, чтобы мешать нам делать наше дело", - подытожил Спиридонов.

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Автор: Денис Прядко