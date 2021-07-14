"Байк-шоу" хотели сначала провести в оккупированному Севастополе, однако из-за эпидемиологической ситуации его решили перенести на оккупированный Донбасс.

Российские байкеры "Ночные волки", с которыми не раз встречался президента РФ Владимир Путин, собрались в оккупированный Донецк развлекать террористов.

Об этом РИА Новости сообщил главарь байк-клуба Александр Залдостанов (Хирург).

"Байк-шоу" хотели сначала провести в оккупированному Севастополе, однако из-за эпидемиологической ситуации его решили перенести на оккупированный Донбасс.

"Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации "властей Севастополя", другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые", - сказал Залдостанов.

"Хирург" уже якобы договорился с главарем террористов "ДНР" о проведении "шоу".

Также "байкеры Путина" готовятся провести аналогичное "шоу" в Севастополе уже в следующем году.

Читайте такжеВ Москве загорелся байк-центр пропутинского движения "Ночные волки"

"Ночные волки" - "Хирург" ездил в оккупированный Крым вместе с Путиным

10 августа 2019 года Путин посетил Крым, где принял участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", организованном мотоклубом "Ночные волки".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным, не согласованным с украинской стороной посещением Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

В заявлении МИД сказано, что попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными: Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко