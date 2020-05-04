Проникновение на танкер "Делфи": полицейский получил ножевое ранение

Мужчина угрожал полицейским оружием. Правоохранитель получил колотую рану ноги.

В Одессе полицейский получил ножевое ранение при задержании злоумышленника, незаконно проникшего на танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший крушение на побережье в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, патрульные задержали мужчину, который незаконно проник на затонувшее судно, угрожал оружием и оказывал сопротивление полицейским.

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Отмечается, что в полицию обратились сотрудники спасательно-водолазной службы и сообщили о мужчине, который проник на аварийное судно. Когда патрульные прибыли на вызов, нарушитель уже был на пирсе.

«Общаясь с инспекторами, он вел себя агрессивно и заявил, что у него с собой пистолет. Инспекторы неоднократно требовали, чтобы он положил оружие на землю, однако тот не реагировал. Когда полицейские начали задержание, нарушитель оказал сопротивление и ранил полицейского ножом в ногу», - сообщили в пресс-службе, добавив, что правоохранителям пришлось надеть наручники на злоумышленника, угрожавшего им оружием.

Как уточнили в ведомстве, полицейский получил колотую рану ноги, врачи оказали ему необходимую помощь.

На месте работала следственно-оперативная группа. Оружие изъяли на экспертизу. Также, по предварительной информации, мужчина украл с аварийного танкера канаты. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

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По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

Сегодня, 4 мая, в мэрии Одессы сообщили, что сегодня вооруженный мужчина пытался пробраться на танкер. Сотрудники коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба» заявили, что остановили мужчину, а он начал им угрожать и вел себя неадекватно. У злоумышленника был травматический пистолет и нож.