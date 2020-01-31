Затонувший у побережья Одессы танкер «Делфи» судовладелец обещает убрать с пляжа до апреля

Городские власти опасаются, что до начала курортного сезона аварийный танкер не уберут.

Потерпевший крушение в ноябре 2019 года у побережья Одессы танкер «Делфи» (Delfi) судовладелец обещает убрать с пляжа «Дельфин» до 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшегося в Одесской ОГА.

Как выяснилось, капитания Одесского морского порта вышла на связь с судовладельцем и установила для него предельный срок поднятия судна - 31 марта. Возможны два варианта: разрезать танкер на части или отбуксировать его целиком, что является более быстрым, безопасным и экологически чистым вариантом.

Капитан Одесского порта Кирилл Цюпко сообщил, что, вероятно, судовладелец отбуксирует танкер, так как хочет его сохранить. Предполагается, что такая операция может занять порядка полутора месяцев, а как разрезание на месте – почти втрое больше времени.

Как отметил капитан порта, детальный график эвакуации судна представят на следующей неделе.

По словам первого заместителя председателя ОГА Вячеслава Овечкина, если владелец судна не начнет работы в оговоренный срок, государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» начнет принудительную эвакуацию, так как судно нужно убрать до начала туристического сезона.

Заместитель мэра Одессы Андрей Котляр выразил сомнение на предмет того, что танкер вовремя уберут с территории пляжа.

«С большой долей вероятности мы проведем пляжный сезон 2020 вместе с «Делфи» на пляже «Дельфин», - отметил Котляр.

Он подчеркнул, что городская власть готова предоставить любую помощь областной власти и АМПУ для ускорения процесса демонтажа, и охраны этого объекта.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября 2019 года, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз, позднее в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился. Вокруг танкера установлены специальные боновые заграждения.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.