Полиция собирается установить возле мемориала еще один пост правоохранителей.

Отец именинницы, которая громко отпраздновала свой день рождения у мемориала героям Небесной Сотни во Львове, объяснил, что организацией мероприятия занимались ее друзья, а для девушки это стало сюрпризом.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

"Ни я, ни моя дочь не знали, что это именно будет происходить на смотровой площадке мемориала героям Небесной Сотни. Мне очень обидно, что так получилось и что наши дети, в частности дочь, в силу разных причин не только слушают российскую попсу, но и вообще не задумывались над теми трагическими событиями", – сказал мужчина по телефону журналистам.

Мемориал Небесной Сотни открыли два года назад, он расположен на горе с красивой панорамой. Молодежь это место называет "инстаграмным" и часто устраивает здесь вечеринки.

Охранник прилегающей территории подтвердил, что усмирять молодежь приходится едва ли не каждую ночь. Например, в феврале турист из Киева разбил здесь стеклянное ограждение и получил админпротокол за мелкое хулиганство.

"Я к ним подошел, они меня спокойно выслушали и без конфликта ушли. Влиять – это только вызов полиции, сообщение по месту службы", – пояснил мужчина.

Полиция собирается установить неподалеку мемориала еще один пост правоохранителей.

4 июля в сети появилось видео гулянки молодежи на мемориале героям Небесной Сотни. Девушка, назвавшая себя блогером, поделилась кадрами вечеринки в Instagram. Подростки танцевали под русскую музыку и зажигали фейерверки.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Яна Ставская