В Житомире неизвестные ночью повредили памятник Героям Небесной сотни.
Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.
«В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память», - написал он.
Председатель облсовета отметил, что по этому факту уже написал заявление руководителю ГУ Нацполиции в Житомирской области и начальнику областного управления СБУ.
«Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ», - подчеркнул Федоренко.
Также он добавил, что указанный памятник планируется восстановить в ближайшее время.
Памятник Героям Небесной Сотни в Житомире открыли 23 августа 2017 года.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Львове вандалы повредили памятник Бандере, облив его краской (фоторепортаж, видео)
- В Николаеве подростки развлеклись на плитах Вечного огня (видео)
- На Луганщине молодые люди повредили памятник Героям-добровольцам
- Во Львове пьяный мужчина повредил ограждение Мемориала Героев Небесной сотни
- Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: полицейские разыскали хулиганов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram