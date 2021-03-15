Памятник планируют восстановить в ближайшее время.

В Житомире неизвестные ночью повредили памятник Героям Небесной сотни.

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко.

«В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память», - написал он.

Председатель облсовета отметил, что по этому факту уже написал заявление руководителю ГУ Нацполиции в Житомирской области и начальнику областного управления СБУ.

«Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их «известными», чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ», - подчеркнул Федоренко.

Также он добавил, что указанный памятник планируется восстановить в ближайшее время.

Памятник Героям Небесной Сотни в Житомире открыли 23 августа 2017 года.

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Автор: Светлана Макринская