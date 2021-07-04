Видео празднования оказалось в соцсети.

Львовянка решила с размахом отпраздновать свое совершеннолетие и сделала это на мемориале Героям Небесной сотни.

Как сообщает Varta1, празднованием она похвасталась в Stories в соцсети Instagram. В описании профиля она утверждает, что является блогером.

В праздновании участвовали несколько девушек. Они танцевали под российскую музыку и фотографировались прямо на мемориале. Судя по кадрам, не обошлось без употребления алкоголя. Завершилось действо масштабным фейерверком.

Сейчас скандальное видео на странице девушки уже недоступно.

Ранее во Львове двое жителей Киева нанесли граффити на подпорную стену мемориала Небесной сотни. За это им грозит штраф.

До этого во Львове пьяный мужчина повредил ограждение Мемориала Героев Небесной сотни. Проанализировав видео с камер наблюдения, диспетчеры ситуационного центра полиции установили, что к совершению правонарушения причастен 23-летний житель столицы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой стеклянную ограду.

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Автор: Иван Бойко