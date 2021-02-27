Во Львове пьяный мужчина повредил ограду Мемориала Героев Небесной сотни
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полиции Львовской области, 26 февраля около 23.40 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что неизвестные повредили стеклянную ограду на Монументе Героев Небесной сотни, расположенном на улице Подвальной во Львове.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники управления патрульной полиции и Львовского городского управления полиции. Правоохранители установили личности участников события - жителей Львовской, Днепропетровской областей и Киева в возрасте от 21 до 23 лет.
Проанализировав видео с камер наблюдения, диспетчеры ситуационного центра полиции установили, что к совершению правонарушения причастен один из них, 23-летний житель столицы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой стеклянную ограду.
В отношении нарушителя составлен админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство").
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