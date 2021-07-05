Виновным грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Во Львове полиция открыла дело по факту осквернения мемориала памяти Героев Небесной сотни.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что 4 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение иллюстрировано фотографиями и видео, на которых несколько девушек, во время празднования восемнадцатилетия своей подруги, жительницы Львова, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на мемориале Героев Небесной сотни, расположенном на улице Подвальной.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, львовянка решила с размахом отпраздновать свое совершеннолетие и сделала это на мемориале Героям Небесной сотни. В праздновании участвовали несколько девушек. Они танцевали под русскую музыку и фотографировались прямо на мемориале. Судя по кадрам, не обошлось без употребления алкоголя. Завершилось действо масштабным фейерверком.

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Автор: Светлана Макринская