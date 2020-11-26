В поселке Александровка (под Черноморском, Одесская область) тонет судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы.
Как сообщили «Думской» сотрудники МПСС, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.
Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Отмечается, что судно начало уходить под воду примерно в 16:00.
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Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.
«Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба».
Авария танкера "Делфи" в Одессе: хронология
- В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер "Делфи"(Delfi) с тремя украинцами на борту.
- В результате аварии было загрязненное побережье. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились.
- Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с " Делфи" чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.
- 10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями "Краншип" и "Бруклин-Киев" и выполнен ряд подготовительных работ. Работы по поднятию судна выполняла "Краншип", а "Бруклин-Киев" финансировала сделку.
- 26 августа "Делфи" поставили на ровный киль.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.
- Утром 10 сентября танкер убрали с одесского пляжа и начали его транспортировку в порт "Черноморск" (Одесская обл.).
- В тот же день, 10 сентября 2020 года танкер «Делфи» доставили в акваторию порта «Черноморск». Общая сумма убытков вследствие загрязнения моря составила 16,3 тысячи долларов.
- Операция по удалению с одесского пляжа аварийного танкера "Делфи", потерпевшего крушение осенью прошлого года, обошлась в 0,5 млн долларов.
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