Сегодня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен.

Лычаковский суд Львова взял под арест скандального военкома, которого задержали на Закарпатье 2 августа по подозрению в эксплуатации солдат ВСУ.

Как установило следствие, начальник одного из подразделений РТЦК использовал солдат для строительства собственного имения. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 805 тысяч гривен, сообщает "Суспільне".

Как отметил во время слушания судья Роман Грицко, в случае внесения залога подозреваемому разрешат находиться в своем населенном пункте без права иметь паспорт.

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В случае неуплаты залога, военком будет находиться под стражей почти 2 месяца - с 7 августа по 2 октября, уточнил он.

Судью в Закарпатской области подозревают в эксплуатации ВСУ

Напомним, скандал о превышении полномочий со стороны одного из начальников Ужгородского районного территориального центра комплектования Закарпатской области "вспыхнул" 2 августа. Тогда подробности о деле рассказали в ГБР.

Оказалось, что военный комиссар мог использовать ВСУ для строительства собственного имения. 1 августа правоохранители провели соответствующие обыски по его месту жительства и в офисе: тогда, помимо 3 солдат, находящихся на месте строительства усадьбы, следствие также нашло у подозреваемого советскую атрибутику, георгиевские ленты, а также документы об образовании и офицерской службе во времена СССР.

В прошлом месяце в громкий скандал также попал военком из Ровненькой области - его подозревают в издевательстве над подчиненными.

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