Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет.

На Закарпатье уличено в злоупотреблении руководство районного территориального центра комплектования-начальник одного из подразделений РТЦК использовал военнослужащих для строительства собственного дома.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, с начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении.

Отмечается, что военный комиссар родился и учился на территории РФ и сейчас заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение.

1 августа 2023 года на месте строительства, а также в помещении и рабочем кабинете фигуранта работники ГБР провели ряд обысков. На стройке были обнаружены трое солдат, выполнявших строительные работы. Они в настоящее время дают показания следствию.

Также во время обысков были изъяты $3,5 тыс., атрибутика Российской Федерации (монеты, документы о получении образования в РФ), одежда с эмблемами СССР и РФ, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента.

ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщило фигуранту о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Расследование продолжается.

Скандалы с военкомами и ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее задержали должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. У одного из военкомов при обыске обнаружили наркотики.

В общем, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, семья которого во время полномасштабной войны приобрела поместье в Испании за более чем три миллиона евро и дорогостоящий автомобиль, в Украине проводится проверка руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

Недавно произошел еще один скандал - военкком на Днепропетровщини за время военного положения приобрел имущества на 350 тысяч долларов.

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины открыло более 100 уголовных производств по злоупотреблениям в военкоматах.

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