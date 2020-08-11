В Одесской области мужчина издевался над своей беременной женой и подстрелил соседа

Устроивший стрельбу мужчина скрылся с места происшествия.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина издевался над своей беременной женой и ранил из пистолета соседа, который за нее заступился.

Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, о стрельбе в спальном районе города в полицию накануне вечером сообщили соседи потерпевшего.

Предварительно установлено, что в подъезде многоэтажного дома 36-летний местный житель издевался над своей беременной супругой – оскорблял ее и толкал.

Читайте такжеВ Одесской области арестовали мужчину, стрелявшего в автомобиль с активистами

«Женщина упала, это увидел сосед супругов и заступился за нее. Злоумышленник достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону 37-летнего мужчины, попав ему в шею», - сообщили в отделе.

После этого подозреваемый с места происшествия скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Потерпевший госпитализирован.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 6 августа в селе Песчаная Балтского района Одесской области в результате взрыва гранаты в доме местной жительницы получили ранения три человека.

По данному факту начато производство по ч.2 ст.15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день в Одесской области был задержан мужчина, который бросил гранату в своих знакомых из Винницкой области, что привело к ранению.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram