В Одесской области мужчина издевался над своей беременной женой и подстрелил соседа
В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина издевался над своей беременной женой и ранил из пистолета соседа, который за нее заступился.
Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, о стрельбе в спальном районе города в полицию накануне вечером сообщили соседи потерпевшего.
Предварительно установлено, что в подъезде многоэтажного дома 36-летний местный житель издевался над своей беременной супругой – оскорблял ее и толкал.
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«Женщина упала, это увидел сосед супругов и заступился за нее. Злоумышленник достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону 37-летнего мужчины, попав ему в шею», - сообщили в отделе.
После этого подозреваемый с места происшествия скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Потерпевший госпитализирован.
Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, в ночь на 6 августа в селе Песчаная Балтского района Одесской области в результате взрыва гранаты в доме местной жительницы получили ранения три человека.
- По данному факту начато производство по ч.2 ст.15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
- На следующий день в Одесской области был задержан мужчина, который бросил гранату в своих знакомых из Винницкой области, что привело к ранению.
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