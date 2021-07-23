Мужчина устроил перестрелку возле ресторана, недалеко от официальной резиденции президента США.

В Вашингтоне произошла стрельба у Белого дома. Мужчина открыл огонь возле ресторана в оживленном районе города. В результате два человека пострадали.

О случившемся в Twitter сообщила пресс-служба департамента полиции Вашингтона.

Так, два человека получили ранения в результате перестрелки в оживленном районе Вашингтона в двух километрах от Белого дома. Преступник пока еще остается на свободе, его ищет полиция.

Пострадавших отправили в больницы. Свидетели стрельбы пишут в социальных сетях о том, что они слышали около 20-30 выстрелов.

Читайте такжеНа Херсонщине 20-летний парень прыгнул с катамарана и сломал шею на глазах у мамыДепартамент полиции Вашингтона уточнил, что инцидент произошел на перекрестке улиц 14 и Риггс.

Сейчас полиция разыскивает мужчину в желтом или лаймовом свитере на черном автомобиле с местными номерами.

Ранее УНИАН уже сообщал о другой стрельбе, которая произошла в Харькове. Там школьник открыл огонь прямо на детской площадке, есть пострадавшие.

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Автор: Полина Кузенко