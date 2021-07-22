На место вызвали полицию и родителей стрелка.

В Харькове школьник устроил стрельбу на детской площадке, есть пострадавшие.

Об этом пишет местный Телеграм-канал "Харьков "1654".

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжёлый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие отделались синяками - вызывать скорую помощь не понадобилось.

Правоохранители указанный инцидент пока не комментировали.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве мужчина стрелял в незнакомца, с которым у него возник конфликт на улице. Правоохранители установили, что в тот злополучный вечер потерпевший находился на ул. Пограничной, где у него возник конфликт с незнакомцем, во время которого злоумышленник достал пистолет и начал стрелять.

Мужчина пытался спрятаться за столбом, но неизвестный продолжил стрельбу и несколько раз попал в него. Раненый мужчина, дождавшись момента, смог отобрать пистолет у злоумышленника, после чего тот убежал.

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Автор: Юрий Годован