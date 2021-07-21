В Белом доме подчеркнули, что визит главы украинского государства подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны США.

Президента Владимира Зеленского пригласили совершить визит в США 30 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что визит главы украинского государства подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Также встреча президентов говорит о тесном сотрудничестве двух государств в области энергетической безопасности и поддержке Вашингтоном усилий Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.

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Встреча Зеленского и Байдена: что известно

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

На предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставление Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

Впоследствии СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

На днях временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что Зеленский и Байден встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна. "Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена", - отметил Кент.

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Автор: Александр Топчий