В морг вернули украденные вещи погибшего в аварии.

В деле о смертельном ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского наметился новый поворот.

Как пишет "Обозреватель", сегодня в морг были возвращены пропавшие накануне вещи погибшего.

Правоохранители теперь будут устанавливать, как это могло произойти. Также полиция выяснит, не были ли повреждены или изменены вещи.

Ранее в областной полиции заявляли, что к краже вещественных доказательств могла привести халатность работников морга.

Накануне кражу из морга подтвердили в МВД. "Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. По этому факту вчера полицией проведено 11 безотлагательных обысков, открыто уголовное производство по статье сокрытие доказательств. Очевидно, кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное", - сообщил 15 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский.

ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Поздно вечером 9 февраля в Харьковской области на трассе Киев – Харьков – Довжанский машина наехала на пешехода, пострадавший скончался. На месте ДТП якобы нашли автономера из кортежа Александра Ярославского.

Сам бизнесмен утверждал, что ему ничего неизвестно об этой аварии.

Позже стало известно, что в ДТП на Харьковщине погиб 36-летний житель Чугуевского района региона.

В Государственном бюро расследований открыли уголовное производство из-за попытки фальсификации дела об аварии. Глава МВД Денис Монастырский уволил с должности руководителя полиции Харьковской области Станислава Перлина.