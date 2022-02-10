По словам главы МВД, человек, который взял на себя вину за аварию, на самом деле в момент ДТП был в другом месте.

Глава МВД Денис Монастырский уволил с должности начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Монастырский проинформировал о начале расследования попытки фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

"Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на лицо, которое пришло утром и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП", - написал он.

Зато уже сегодня стало известно, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.

Монастырский заверил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

"Из-за попытки скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний, дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине на трассе Киев-Харьков-Довжанский 9 февраля около 22:55 автомобиль совершил наезд на пешехода, вследствие чего тот умер. На месте ДТП якобы нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже на сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение, что полиция Харьковщины будет вызывать на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского.

В комментарии сам Александр Ярославский сообщил, что ничего не знает об этой аварии.