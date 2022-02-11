Подозрение вызывает то, что после ДТП Ярославский находился поблизости, в то время, как водитель который признался в совершении аварии, находился в 80 км.

Президент DCH Александр Ярославский, кортеж которого мог сбить человека на трассе Чугуев-Мартовое, вероятно, сказал неправду о своей непричастности к аварии. Как и водитель одной из машин вспомогательных служб его компании, признавшийся в совершении ДТП.

По данным источников OBOZREVATEL мобильный трафик зафиксировал присутствие бизнесмена возле места ДТП, в отличие от водителя, который находился в 80 км от него. На этот факт также указал блогер Назар Приходько в Telegram.

Авария случилась около 22:55 среды, 9 февраля. После огласки в СМИ о том, что на ее месте обнаружили номерные знаки автомобиля из кортежа Ярославского, в DCH отметили, что за его рулем был один из их водителей.

Приходько же, ссылаясь на собственные источники, отметил, что упомянутый мужчина тогда находился в городе Дергачи (это в более чем 80 км от Мартового). А бизнесмен" наматывал круги " неподалеку от места ДТП.

"Водитель на момент аварии находился не за рулем, а в Дергачах, что расположены так же в Харьковской области, но к месту аварии на авто за 1:49 часа. Самый большой прикол в том, что Ярославский все это время на другом авто "круги наматывал" неподалеку, ожидая водителя. Он (бизнесмен. – Ред.) был там, о чем свидетельствуют данные пеленгации", – подчеркнул блогер.

Камеры видеонаблюдения на упомянутом участке трассы зафиксировали проезд двух автомобилей из кортежа Ярославского сразу после аварии.

Примечательно, что как только информация о происшествии получила огласку, Александр Ярославский улетел за границу. В пресс-службе DCH уточнили, мол, согласно сформированному в начале недели рабочему графику, он отправился в Лондон "для встречи с семьей".

Бизнесмен утверждал, что на момент ДТП "был дома и спал", о происшествии якобы узнал только утром следующего дня. Он отказался комментировать, почему в СМИ публикуют данные о причастности к происшествию его кортежа.

Водителя одной из вспомогательных служб компании DCH сначала пытались сделать виновным в ДТП с кортежем бизнесмена на трассе Чугуев-Мартовое.

По данным источников издания, сначала в отношении мужчины зарегистрировали два уголовных производства по обвинению в совершении ДТП и оставлении потерпевшего лица в опасности. Но когда стало очевидным, что на тот момент его не было рядом с местом ДТП, дело переквалифицировали на лжесвидетельство.

Как сообщал УНИАН, сотрудники полиции уже провели обыски по месту жительства Ярославского и водителя. Были изъяты также записи с видеокамер в гостинице, где за день до ДТП останавливался бизнесмен.

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