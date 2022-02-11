Лицо, признавшееся в совершении аварии, оказалось невиновным.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно попытки фальсификации дела о ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Согласно сообщению на сайте ГБР, досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).

В ГБР напомнили, что 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", автомобиль, который двигался в сторону Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Водитель не остановился и покинул место аварии.

"Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, которое принадлежит известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем авто, которое сбило пешехода. Полиция подготовила водителю подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Однако, впоследствии выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте", - информируют в ГБР.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 9 февраля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Машина двигалась со стороны города Чугуев в направлении Харькова.

Полиция начала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

В полиции заявили, что "устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП".

Впоследствии в МВД заявили, что проверяют информацию о причастности к ДТП кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"Сразу после возвращения в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий", - проинформировали в ведомстве.

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