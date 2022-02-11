Вследствие ДТП с участием авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского погиб 36-летний житель Чугуевского района.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Деталей биографии мужчины в полиции не отметили.
Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник сообщила "Суспильному", что мужчина имел судимость.
Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, сообщал о троекратной судимости погибшего.
По его данным, 31 декабря 2021 года погибший в последний раз освободился из колонии, а 9 февраля якобы вышел на прогулку. У него осталась мать.
Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 9 февраля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Машина двигалась со стороны города Чугуев в направлении Харькова.
Полиция начала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).
В полиции заявили, что "устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП".
Впоследствии в МВД заявили, что проверяют информацию о причастности к ДТП кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
"Сразу после возвращения в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий", - проинформировали в ведомстве.