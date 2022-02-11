Мужчине на момент смерти было 36 лет.

Вследствие ДТП с участием авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского погиб 36-летний житель Чугуевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Деталей биографии мужчины в полиции не отметили.

Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник сообщила "Суспильному", что мужчина имел судимость.

Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, сообщал о троекратной судимости погибшего.

По его данным, 31 декабря 2021 года погибший в последний раз освободился из колонии, а 9 февраля якобы вышел на прогулку. У него осталась мать.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 9 февраля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Машина двигалась со стороны города Чугуев в направлении Харькова.

Полиция начала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

В полиции заявили, что "устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП".

Впоследствии в МВД заявили, что проверяют информацию о причастности к ДТП кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"Сразу после возвращения в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий", - проинформировали в ведомстве.

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