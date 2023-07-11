Следствие смогло доказать, что судья в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал за рулем со скоростью 100 км/час.

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр, который насмерть сбил на блокпосту в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщило Государственное бюро расследований, судья, обладая специальными юридическими знаниями и профессиональными навыками, принял меры, чтобы скрыть следы алкогольного опьянения и не позволить следствию точно установить количество алкоголя в биологических жидкостях, которые у него взяли на проверку.

"Однако, благодаря судебно-психологической экспертизе, следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно результатам другой экспертизы, установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час.

Судья тандыр сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко - главное

Как сообщал УНИАН, ночью, 26 мая, председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосту в Киеве сбил 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Свидетели заявили, что судья был пьяным, а в его автомобиле нашли полупустую бутылку алкоголя.

26 мая суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

После инцидента Высший совет правосудия дал согласие на арест Тандыра - суд отправил его за решетку.

27 мая суд избрал Тандыру меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога на срок до 21 июля 2023 года.

19 июня во время апелляции адвокаты судьи заявили, что у следствия нет экспертизы крови Тандыра, и что на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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