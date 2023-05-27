Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения внесено сразу после решения ВСП.

Прокуратура уже внесла ходатайство об избрании меры пресечения судьи Макаровского районного суда Алексею Тандыру, который в ночь на 26 мая был в машине, которая сбила насмерть нацгвардейца - 22-летнего Вадима Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"В связи с этим, Киевской городской прокуратурой вечером 27 мая в Печерский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры.

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ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи Тандыра.

Резонансное ДТП в Киеве с судьей - что известно

В ночь с 25 на 26 мая судья Алексей Тандыр на "Лексусе" сбил на блокпосту нацгвардейца. Военнослужащий устанавливал заградительные элементы. От полученных травм он погиб на месте.

Вероятно, что председатель Макаровского райсуда Киевской области был пьян.

По ходатайству прокуратуры у судьи Тандыра принудительно отобрали биологические образцы.

Накануне вечером, 26 мая, Тандыру сообщили о подозрении.

Сегодня, 27 мая, Высший совет правосудия предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Тандыра, таким образом удовлетворив представление заместителя генерального прокурора.

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