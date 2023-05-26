Эта трагедия будет под особым контролем Государственного бюро расследования.

Государственное бюро расследований заставит главу районного суда Киевской области, который насмерть сбил нацгвардейца, сдать биологические материалы для обнаружения в крови алкоголя или наркотиков. Раньше похожее подозрение объявили депутатке Киевсовета.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

"Сейчас известно что он отказывается от отбора биологических образцов для проверки был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Следствие сейчас работает в направлении принудительного отбора биологических образцов. Надеемся к концу дня будет уже решение", - сказала она.

По ее мнению, судья намеренно уклоняется от сдачи анализ.

"Мы понимаем для чего люди могут так поступать. Тем более человек осведомлен, имеет правовое и юридическое образование и соответственно пытается себя защитить...сейчас есть достаточно времени. Могу сказать, что во время осмотра ДТП и машины была найдена бутылка от алкоголя", - добавила Сапьян.

Она назвала произошедшее очень резонансным и поэтому она будет находиться под особым контролем Государственного бюро расследования.

По словам пресс-секретаря, сейчас проводится ряд соответствующих экспертиз, чтобы установить все обстоятельства этого ДТП.

"Мы знаем, что действует комендантский час, а ДТП произошло уже после его начала. Пару минут после 12-й ночи. Мы можем предположить что авто двигалось с достаточно высокой скоростью потому, что нацгвардеец просто находился на блокпосту, он просто стоял", - сказала она.

Уже после того, как все экспертизы будут проведены, основное – это принудительный забор материала для проверки наличия алкоголя или наркотиков в крови, следующим шагом будет объявление подозрения для судьи, а далее избрание меры пресечения. Далее будет проводиться следствие и уже после его завершения обвинительный акт будет передан в суд.

В ночь на 26 мая в Киеве насмерть сбили военнослужащего

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Макаровского райсуда Алексее тандыре.

По данным соцсетей, судья был сильно пьян, а сейчас пытается избежать наказания. В сети сообщают, что тандыр несколько раз ездил в больницу, но анализов не сдал.

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