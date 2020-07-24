"Это сценарий дестабилизации": эксперт оценил ситуацию в стране в последние дни

Эксперт рассказал, кто может стоять за дестабилизацией в стране.

В последние дни в Украине царит серьезная нестабильность.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем увидеть минирования, ситуацию с гранатой. Параллельно разворачивались события с задержанием в Харькове - или он сообщник Кривоша (мужчина, захвативший заложников в Луцке – ред.), или не сообщник — следствие определит, но он также угрожал минированием. Это сценарий дестабилизации. Я не верю в совпадения, что все террористы или потенциальные преступники увидели ситуацию в Луцке и в них что-то включилось. Единицы такие могут быть. Но системно, мне кажется, есть проблема", – сказал он.

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Эксперт рассказал, кто может стоять за дестабилизацией в стране.

"Вопросы выгодоприобретателя — это, конечно, Россия, с которой мы в состоянии войны. Но это может быть и кто-то внутри, кто заинтересован сдержать этот хаос и получить себе определенные баллы", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года.

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и убежать.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Также в последние дни по Украине прокатилась волна «минирований».

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